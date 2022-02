Incidente di Pioltello, arriva la prima sentenza: patteggiamento a 4 anni per il responsabile del Nucleo manutentivo Ernesto Salvatore (Di venerdì 11 febbraio 2022) arriva la prima sentenza nel processo per il disastro ferroviario di Pioltello, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e un centinaio rimasero ferite a seguito del deragliamento di un treno regionale della tratta Cremona-Milano Porta Garibaldi. Davanti alla quinta sezione penale di Milano ha patteggiato 4 anni di pena Ernesto Salvatore, allora responsabile del Nucleo manutentivo Lavori di Treviglio di Rete ferroviaria italiana, tra i 10 imputati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e solo per alcuni “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Il processo per gli altri prosegue il 22 febbraio. Il collegio, presieduto da Alessandra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)lanel processo per il disastro ferroviario di, nel Milanese, nel quale il 25 gennaio 2018 morirono 3 persone e un centinaio rimasero ferite a seguito del deragliamento di un treno regionale della tratta Cremona-Milano Porta Garibaldi. Davanti alla quinta sezione penale di Milano ha patteggiato 4di pena, alloradelLavori di Treviglio di Rete ferroviaria italiana, tra i 10 imputati per disastro ferroviario colposo, omicidio colposo, lesioni colpose e solo per alcuni “rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”. Il processo per gli altri prosegue il 22 febbraio. Il collegio, presieduto da Alessandra ...

