In Italia Gammino, il mafioso latitante da 20 anni: era stato arrestato in Spagna grazie a Google Maps (FOTO E VIDEO) (Di venerdì 11 febbraio 2022) E'arrivato puntuale, anzi, addirittura con qualche minuto di anticipo, con il volo ITA proveniente da Madrid e atterrato all'aeroporto di Fiumicino alle 14:50. Lui, Gioacchino Gammino, il super latitante ricercato in tutta Europa da quasi 20 anni, era circondato da agenti: data la sua pericolosità non si poteva lasciare nulla al caso. Del resto, Gammino era già evaso una volta in modo rocambolesco dal carcere di Rebibbia, nel 2002, mentre nella prigione si stava girando un film con Vittoria Belvedere. Leggi anche: Mafia. Rientra a Fiumicino il superlatitante Gioacchino Gammino, arrestato in Spagna grazie a Google Maps

