In Francia stop all’obbligo di mascherine al chiuso per i vaccinati: andranno indossate solo sui trasporti (Di venerdì 11 febbraio 2022) In Francia la mascherina non sarà più obbligatoria nei luoghi al chiuso dal prossimo 28 febbraio. L’unica eccezione è rappresentata dai trasporti. La revoca dell’obbligo riguarda tutti quei luoghi che sono sottoposti al controllo del pass vaccinale, l’equivalente francese del Super Green pass italiano. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute di Parigi, sottolineando che l’allentamento è possibile grazie al «miglioramento della situazione sanitaria» relativa ai contagi da Covid-19: «L’uso della mascherina al chiuso – precisano le autorità francesi – verrà mantenuto nei trasporti e nei luoghi chiusi non sottoposti al controllo del pass vaccinale. Negli altri luoghi chiusi l’uso della mascherina non sarà più obbligatorio». Sarà alleggerito anche il protocollo anti Covid nelle scuole: niente più ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Inla mascherina non sarà più obbligatoria nei luoghi aldal prossimo 28 febbraio. L’unica eccezione è rappresentata dai. La revoca dell’obbligo riguarda tutti quei luoghi che sono sottoposti al controllo del pass vaccinale, l’equivalente francese del Super Green pass italiano. Ad annunciarlo è stato il ministero della Salute di Parigi, sottolineando che l’allentamento è possibile grazie al «miglioramento della situazione sanitaria» relativa ai contagi da Covid-19: «L’uso della mascherina al– precisano le autorità francesi – verrà mantenuto neie nei luoghi chiusi non sottoposti al controllo del pass vaccinale. Negli altri luoghi chiusi l’uso della mascherina non sarà più obbligatorio». Sarà alleggerito anche il protocollo anti Covid nelle scuole: niente più ...

