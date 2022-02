Immobile, buone notizie per Sarri: le ultime (Di venerdì 11 febbraio 2022) Allarme rientrato in casa Lazio. Dopo alcuni giorni di forte apprensione attorno alle condizioni fisiche di Ciro Immobile, ecco la buona notizia: nell’allenamento odierno l’attaccante ha svolto l’intera seduta con il gruppo e puo’ dunque considerarsi recuperato a tutti gli effetti. Immobile Lazio RecuperoMaurizio Sarri, dopo la pesante sconfitta di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, puo’ tornare a sorridere e a contare sul suo attaccante titolare in vista della sfida al Bologna in programma per domani alle 15:00. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Allarme rientrato in casa Lazio. Dopo alcuni giorni di forte apprensione attorno alle condizioni fisiche di Ciro, ecco la buona notizia: nell’allenamento odierno l’attaccante ha svolto l’intera seduta con il gruppo e puo’ dunque considerarsi recuperato a tutti gli effetti.Lazio RecuperoMaurizio, dopo la pesante sconfitta di Coppa Italia a San Siro contro il Milan, puo’ tornare a sorridere e a contare sul suo attaccante titolare in vista della sfida al Bologna in programma per domani alle 15:00.

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - #Immobile in gruppo: buone notizie dopo lo stop! Chi rischia ora in attacco ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - #Immobile in gruppo: buone notizie dopo lo stop! Chi rischia ora in attacco ? - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? NEWS - Luis Alberto, #Abraham, Palomino, #Caprari, Faraoni, Djuricic, Toljan: le novità #Immobile, ora buone sensazioni ??… - SOSFanta : ?? NEWS - Luis Alberto, #Abraham, Palomino, #Caprari, Faraoni, Djuricic, Toljan: le novità #Immobile, ora buone sen… - LazioNews_24 : Buone notizie da #Immobile -