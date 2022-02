Iliad messa KO | prima la proposta e ora il NO di Vodafone | come cambierà in Italia?

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Arriva il primo no diallapreliminare di interesse da parte di. La società francese ha tentato il colpaccio, cercando di accaparrarsi il 100% di. “Non è nel miglior interesse dei soci” la risposta secca del gestore di telefonia inglese. Logo– 11022022 www.computermagazine.itNo è no. Arriva il primo rifiuto diad, compagnia francese che, nelle ultime ore, avrebbe tentato il colpaccio cercando di aggiudicarsi il 100% di. L’azienda inglese si è detta di rimanere “concentrata sulla fornitura di valore per gli azionisti attraverso una combinazione della sua strategia di crescita organica a medio termine e dell’ottimizzazione continua del ...

Ultime Notizie dalla rete : Iliad messa

Finanza & Tlc/vuole il 100% di Vodafone Italia: 14 miliardi sul piatto? PIAZZA AFFARI ... Sul listino principale si èin luce Bper con un +4,7%. Superiori al punto percentuale anche i ...Finanza & Tlc/vuole il 100% di Vodafone Italia: 14 miliardi sul piatto? PIAZZA AFFARI, ... Sul listino principale si èin luce Intesa Sanpaolo con un +1,8%. Superiori al mezzo punto ...Vodafone ha rimandato ieri al mittente l’offerta ricevuta dal gruppo Iliad per la controllata Vodafone Italia (si veda qui l’ANSA), offerta che, è stato precisato, era stata condotta in maniera ...Iliad afferma di essere in grado di fornire 5 Gbps in download ... in streaming di cui magari uno è il classico smart tv 4k). Saturi la linea se ti metti a scaricare qualche gioco esoso (cod, rainbow, ...