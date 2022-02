Il tizio che si rifiuta di mostrare il Green Pass per entrare in Comune e sfonda il cancello con la sua auto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Voleva entrare a Palazzo Celestini, sede del Comune di San Severo, ma non aveva il Green Pass: all’ingresso i vigilanti gli hanno richiesto di esibire il certificato verde, ma lui – un uomo di 50 anni – ha continuato imperterrito a camminare nell’edificio fino a raggiungere l’ufficio di gabinetto del sindaco. A quel punto è stato bloccato e accompagnato all’uscita, ma la storia non è finita lì: il protagonista della vicenda ha preso la sua auto – una Fiat Uno rossa – e si è lanciato verso l’atrio del palazzo, urtando una Fiat Panda di proprietà del Comune parcheggiata. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. L’impatto ha causato la caduta di una parte di una impalcatura montata per alcuni lavori di ristrutturazione. Non ci sono feriti, ma sul posto è intervenuta la ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Volevaa Palazzo Celestini, sede deldi San Severo, ma non aveva il: all’ingresso i vigilanti gli hanno richiesto di esibire il certificato verde, ma lui – un uomo di 50 anni – ha continuato imperterrito a camminare nell’edificio fino a raggiungere l’ufficio di gabinetto del sindaco. A quel punto è stato bloccato e accompagnato all’uscita, ma la storia non è finita lì: il protagonista della vicenda ha preso la sua– una Fiat Uno rossa – e si è lanciato verso l’atrio del palazzo, urtando una Fiat Panda di proprietà delparcheggiata. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 10. L’impatto ha causato la caduta di una parte di una impalcatura montata per alcuni lavori di ristrutturazione. Non ci sono feriti, ma sul posto è intervenuta la ...

