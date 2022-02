Il Senato blocca i ristori per le famiglie dei medici morti di Covid Anelli | «Occasione persa»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ilnon ha approvato l’emendamento con cui veniva proposta la creazione di un fondo da destinare alledeideceduti a causa del. A renderlo noto è Filippo, il presidente della Federazione ordini dei(FNOMCeO): «La mancata approvazione di questo emendamento è un’– ha detto -. L’di dimostrare gratitudine aiche hanno dato la loro vita per continuare a curare durante la pandemia. Invitiamo il Parlamento a una riflessione. Dispiace che non si siano trovati i fondi per poter dare un ristoro a questeche, in molti casi, sono anche rimaste prive dell’unica fonte di sostentamento e alle quali sono negati indennizzi Inail». Nei ...

Advertising

fattoquotidiano : Superbonus, tutta la maggioranza contro il governo. M5s: “Le frodi vanno impedite, ma così si blocca tutto”. I tecn… - Arturo_Governa : RT @cnanazionale: #SostegniTer, CNA al Senato chiede un urgente decreto correttivo per cancellare la norma che blocca la cessione dei credi… - cnanazionale : #SostegniTer, CNA al Senato chiede un urgente decreto correttivo per cancellare la norma che blocca la cessione dei… - Divorex8 : RT @fattoquotidiano: Superbonus, tutta la maggioranza contro il governo. M5s: “Le frodi vanno impedite, ma così si blocca tutto”. I tecnici… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: Superbonus, tutta la maggioranza contro il governo. M5s: “Le frodi vanno impedite, ma così si blocca tutto”. I tecnici… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato blocca

Open

Ilnon ha approvato l'emendamento con cui veniva proposta la creazione di un fondo da destinare alle famiglie dei medici deceduti a causa del Covid . A renderlo noto è Filippo Anelli , il ...Come? Sapendo che non è la legge elettorale da sola che li, ma ben altri interventi sul funzionamento del Csm', ha chiarito la vice presidente delaggiungendo: 'Il sorteggio oltre che ...Come? Sapendo che non è la legge elettorale da sola che li blocca, ma ben altri interventi sul funzionamento del Csm", ha chiarito la vice presidente del Senato aggiungendo: "Il sorteggio oltre che ...(Teleborsa) - "E' assolutamente urgente un decreto correttivo del Governo per cancellare la norma del Decreto Sostegni-ter che blocca la cessione dei crediti ... in audizione davanti alla Commissione ...