“Il PSG è il club della mia vita” | la dichiarazione d’amore del giocatore

Come riportato da Julien Maynard, noto giornalista francese, ai microfoni del programma televisivo Telefoot, Marquinhos avrebbe dichiarato amore eterno al Paris Saint-Germain. "Sì, il Paris Saint-Germain è ilmia", sarebbero state le parole del difensore brasiliano che, da ben nove anni, veste i coloricapitale francese. Marquinhos, PSG, prolungamento (Photo by FRANCK FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)Inoltre, il consiglio del PSG si sarebbe riunito per definire il prolungamento di contratto del calciatore. Stando dunque alle parole di Fabrizio Romano, la storiatra il capitano e i parigini durerà per altri cinque anni.