Il primo giorno senza mascherine all’aperto in Italia, tra prudenza e voglia di normalità (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi non vige più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, se non in caso di assembramento. E, sempre da oggi, riaprono le discoteche e le sale da ballo, al 50% della capienza se al chiuso, 75% se all’aperto. Passi verso la normalità, che però non devono far abbassare la guardia per non invertire il trend in diminuzione dei contagi. “È una prescrizione introdotta con strumenti legali. Non vorrei passasse il messaggio, sbagliato e pericoloso, che non sia più necessario usarle”, dice al Corriere della Sera Stefania Salmaso, dell’Associazione Italiana di epidemiologia. “Le precauzioni individuali – aggiunge – devono restare ben salde. Evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento fisico. Questi comportamenti restano comunque preziosi per ridurre il rischio di contagio dell’infezione ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Da oggi non vige più l’obbligo di indossare le, se non in caso di assembramento. E, sempre da oggi, riaprono le discoteche e le sale da ballo, al 50% della capienza se al chiuso, 75% se. Passi verso la, che però non devono far abbassare la guardia per non invertire il trend in diminuzione dei contagi. “È una prescrizione introdotta con strumenti legali. Non vorrei passasse il messaggio, sbagliato e pericoloso, che non sia più necessario usarle”, dice al Corriere della Sera Stefania Salmaso, dell’Associazionena di epidemiologia. “Le precauzioni individuali – aggiunge – devono restare ben salde. Evitare gli assembramenti, mantenere il distanziamento fisico. Questi comportamenti restano comunque preziosi per ridurre il rischio di contagio dell’infezione ...

RobertoBurioni : Non essendo il vaccino obbligatorio, la decisione di Salvini di non vaccinare la figlia è perfettamente legittima.… - ivanscalfarotto : Il fragore di ciò che sta accadendo nel #M5S è direttamente proporzionale a quel senso di insopportabile superiorit… - _the_jackal : La classifica non è mai cambiata dal primo giorno. Diciamo che poteva finire tutto molto prima, e risparmiarci nume… - Motorsport_IT : Fotogallery #MotoGP | Test Mandalika: fango in pista nel primo giorno - scarpanna56 : Ricordi il tuo primo giorno su Twitter? Io sì! #IlMioAnniversarioDiTwitter -