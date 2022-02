Il Presidente Biden invita Billie Eilish alla Casa Bianca (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver saputo che Billie Eilish e Finneas si trovavano a Washington per uno show, il Presidente Statunitense Joe Biden, loro fan, ha deciso di invitarli alla Casa Bianca. La pluripremiata cantante americana aveva da poco ottenuto anche una nomination agli Oscar 2022. Billie Eilish e Biden: un rapporto di stima reciproco Sull’account Instagram Potus (profilo ufficiale del Presidente in carica) Biden ha pubblicato una foto con Billie Eilish e Finneas, rendendo così noto l’incontro. La cantante e il fratello, sostenitori dell’attuale Presidente statunitense durante la campagna elettorale, hanno fatto visita ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo aver saputo chee Finneas si trovavano a Washington per uno show, ilStatunitense Joe, loro fan, ha deciso dirli. La pluripremiata cantante americana aveva da poco ottenuto anche una nomination agli Oscar 2022.: un rapporto di stima reciproco Sull’account Instagram Potus (profilo ufficiale delin carica)ha pubblicato una foto cone Finneas, rendendo così noto l’incontro. La cantante e il fratello, sostenitori dell’attualestatunitense durante la campagna elettorale, hanno fatto visita ...

