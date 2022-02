Il metaverso è inevitabile e cambierà per sempre il futuro del lavoro

(Di venerdì 11 febbraio 2022) A metà gennaio, Microsoft ha annunciato l’acquisizione di Activision Blizzard, una delle più grandi case produttrici di videogiochi al mondo, per una cifra vicina ai 70 miliardi di dollari. È la più grande acquisizione dell’azienda in quasi 50 anni di storia nel settore tecnologico. Un investimento che apre una finestra sul: Microsoft vuole potenziare la propria offerta nel settore dei videogiochi, certo, ma vuole crescere soprattutto nel segmento legato alla realtà virtuale, al “”, che considera ildi Internet. O meglio: che molti degli addetti ai lavori considerano ildi internet. Quando si parla di, si fa riferimento a una realtà virtuale nella quale le persone possono incontrarsi in forma di avatar, e da lì interagire come se fossero nella stessa stanza o ...

A questo assomiglierà il? Probabilmente sì. La personalizzazione dello spazio virtuale, cioè la liceità del potersi muovere senza l'ansia del "game over" per una missione. ...Ovviamente, non èche ilprenda questa china e siamo ampiamente in tempo per porre dei vincoli alla sorveglianza , alla pubblicità e alla raccolta dati. Eppure fa una certa ...Allo stesso modo oggi sembra difficile pensare di lavorare in una realtà virtuale, ma un giorno sarà così per tutti o quasi, ed è inevitabile», dice Quintarelli. Non Fungible Token e metaverso Se il ...Ogni tanto provo a immaginare cosa se ne farebbe Dick, lui che di “pseudomondi” se ne intendeva, del Metaverso. Di questo spazio virtuale, immersivo, alternativo, prossima e inevitabile conseguenza ...