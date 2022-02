Il messaggio del generale Teo Luzi che notifica dei «procedimenti legali per pedopornografia» è una truffa?

Leggi su facta.news

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il 10 febbraio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in uncircolato via e-mail contenente il logo del ministero dell’Interno e intitolato “Convocazione in giustizia per le esigenze di un’inchiesta giudiziaria”. Iloggetto della segnalazione Iloggetto della segnalazione si presenta come una comunicazione inviata daldei Carabinieri Teo, chel’apertura di «numerosiin materia di, siti pornografici, cyberpornografia, pedofilia, esibizionismo» come conseguenza di «un sequestro informatico di cyber-infiltrazione» nella «repubblica francese» in collaborazione con ...