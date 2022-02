Il golfo di Guinea è il nuovo obiettivo dei jihadisti

Advertising

heavilystrong : RT @Internazionale: L’uccisione in Benin di cinque guardie forestali e un soldato è il fatto più grave compiuto dai jihadisti a sud del Sah… - Internazionale : L’uccisione in Benin di cinque guardie forestali e un soldato è il fatto più grave compiuto dai jihadisti a sud del… - exploregh : RT @pinelli81: RT @nigrizia: I due paesi impegnati a contrastare la destabilizzazione proveniente dal #Sahel e la p… - pinelli81 : RT @nigrizia: I due paesi impegnati a contrastare la destabilizzazione proveniente dal #Sahel e la pirateria nel Golfo di Guinea. Anche con… - DanieladOrlandi : RT @nigrizia: I due paesi impegnati a contrastare la destabilizzazione proveniente dal #Sahel e la pirateria nel Golfo di Guinea. Anche con… -

Ultime Notizie dalla rete : golfo Guinea

Internazionale

I paesi deldi, in particolare Costa d'Avorio, Togo e Benin, costituiscono i nuovi obiettivi dei gruppi affiliati ad Al Qaeda, che portano avanti la loro missione di destabilizzazione. ...Questo vento soffia in inverno, tra novembre e marzo ed attraversa distanze miracolose, alzandosi in pieno Sahara verso ildie, talvolta, raggiungendo le coste del Sud America. Un ...I paesi del golfo di Guinea, in particolare Costa d’Avorio, Togo e Benin, costituiscono i nuovi obiettivi dei gruppi affiliati ad Al Qaeda, che portano avanti la loro missione di destabilizzazione.14ª PUNTATA / L'ERBA DEL VICINO - Dopo il Qatar e la Norvegia, il viaggio intorno al mondo di Mattia Pintus ci porta in Africa, sul Golfo di Guinea. “La narrativa sulla Sierra Leone racconta di ...