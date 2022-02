Il galateo ha ancora senso? Come destreggiarsi tra pari opportunità, diritti e voglia di flirtare? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Viviamo i tempi dell’inclusione, ma per me anche questa parola trascina un concetto poco onesto: l’idea che esista qualcuno che ha diritto di includere qualcun altro che, nel frattempo, resta in attesa di essere giudicato se degno di far parte del gruppo dei giusti. L’intento è sicuramente positivo, ma ricordiamoci che le parole determinano i nostri pensieri e questi i nostri comportamenti. Sarebbe sicuramente più efficace cambiare i verdetti che spesso vengono emanati variando anche le domande o, in tanti casi, iniziando a farsele, e sostituendo il giudizio con la curiosità verso le idee, le profondità, le fragilità e la bellezza dell’altro. Ma anche chi è vestito di buone intenzioni spesso inciampa in stereotipi e pregiudizi. Allora Come si fa? Cosa ci può aiutare ad andare oltre alla nostra educazione fallocentrica e maschilista? Come ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 11 febbraio 2022) Viviamo i tempi dell’inclusione, ma per me anche questa parola trascina un concetto poco onesto: l’idea che esista qualcuno che ha diritto di includere qualcun altro che, nel frattempo, resta in attesa di essere giudicato se degno di far parte del gruppo dei giusti. L’intento è sicuramente positivo, ma ricordiamoci che le parole determinano i nostri pensieri e questi i nostri comportamenti. Sarebbe sicuramente più efficace cambiare i verdetti che spesso vengono emanati variando anche le domande o, in tanti casi, iniziando a farsele, e sostituendo il giudizio con la curiosità verso le idee, le profondità, le fragilità e la bellezza dell’altro. Ma anche chi è vestito di buone intenzioni spesso inciampa in stereotipi e pregiudizi. Allorasi fa? Cosa ci può aiutare ad andare oltre alla nostra educazione fallocentrica e maschilista?...

