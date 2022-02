Il Festival della Musica Italiana di New York approda su Rai2 (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La XIII edizione del NYCanta, il Festival della Musica Italiana di New York approda su Rai 2 il 9 marzo alle ore 23,30 circa. Lo spettacolo da sempre in onda per il pubblico mondiale su Rai Italia, quest’anno è proposto in seconda serata, direttamente dallo storico jazz club, Blue Note di Milano. Nato quindici anni fa grazie all’Associazione Culturale Italiana di New York, che attraverso la Musica ed attraverso l’organizzazione di questo Festival, promuove e sostiene la cultura Italiana in America e nel mondo. Dopo tantissime selezioni sono stati scelti gli 8 finalisti di questa edizione, quattro italiani residenti in Italia ed altrettanti italiani residenti all’estero. Una serata che ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – La XIII edizione del NYCanta, ildi Newsu Rai 2 il 9 marzo alle ore 23,30 circa. Lo spettacolo da sempre in onda per il pubblico mondiale su Rai Italia, quest’anno è proposto in seconda serata, direttamente dallo storico jazz club, Blue Note di Milano. Nato quindici anni fa grazie all’Associazione Culturaledi New, che attraverso laed attraverso l’organizzazione di questo, promuove e sostiene la culturain America e nel mondo. Dopo tantissime selezioni sono stati scelti gli 8 finalisti di questa edizione, quattro italiani residenti in Italia ed altrettanti italiani residenti all’estero. Una serata che ...

