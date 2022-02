Il Comitato etico delle Marche indica il farmaco con il quale 'Mario' potrà porre fine alle sue sofferenze (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'iter non è finito: a decidere l'appropriatezza del farmaco una commissione di esperti dopo la verifica delle condizioni del malato. Sarà lui stesso adesso a stabilire come procedere Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'iter non è finito: a decidere l'appropriatezza deluna commissione di esperti dopo la verificacondizioni del malato. Sarà lui stesso adesso a stabilire come procedere

