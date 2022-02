Il cast di Inventing Anna

Advertising

nientepopcorn : - badtasteit : Inventing Anna: il cast ci presenta la serie uscita oggi su Netflix! -

Ultime Notizie dalla rete : cast Inventing

TVSerial.it

LEGGI - La recensione diAnna Potete vederle qui sopra e qui sotto, attivando i sottotitoli!Anna è la storia di Vivian, una giornalista che indaga sul caso di Anna Delvey, ......manager incaricato da Anna di reperire i fondi per il club esclusivo dei suoi sogni formano il... Ecco le cose più interessanti da sapere suAnna. La vera Anna Anna Delvey, vero nome Anna ...Chi troviamo nel cast principale di Inventing Anna? Scopriamo gli attori protagonisti della nuova serie Netflix firmata da Shonda Rhimes, la stessa creatrice del medical drama più longevo della tv ...“Even though she’s complicated, even though she’s sociopathic at times, there’s something that people are drawn to,” Arian Moayed, who plays Delvey’s lawyer, Todd Spodek, in “Inventing Anna,” told the ...