Il Cantante Mascherato | la Gallina | tutti gli indizi della prima puntata

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Le esibizioni de Ilprocedono per tutta la serata. Quando tocca alla, pubblico e giuria si scatenano; le ipotesi sulla sua identità sono tantissime e molto precise, chissà che ci sia quella giusta fra si loro. Che cos’ha detto laLanella clip di presentazione si è così espressa: Mi sento molto protetta dietro questa maschera, senza forse mi vergognerei. Eccomi, sono unae visto che sono unabluebell io mi illumino quando sono sul palco. Sono nata per questo, non so fare altro. Questo colore mi si addice molto. Faccio tanto sport e razzolo molto nel pollaio per tenermi in forma, ma l’altezza è quella che è. Laè un animale molto sottovalutato, come me da artista. Per arrivare dove ...