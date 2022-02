Il Cantante Mascherato 3: fuori la Gallina, era Fiordaliso (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Cantante Mascherato 3 - Fiordaliso era la Gallina fuori uno. Al termine della prima puntata della terza edizione de Il Cantante Mascherato c’è stato il primo svelamento, e una delle dodici nuove maschere ha concluso subito il proprio percorso: si tratta della Gallina, dietro le cui piume blu si nascondeva la Cantante Fiordaliso. Gallina nel corso della puntata aveva duettato con Edoardo Vianello sulle note di X Colpa di Chi e Arisa, perspicace e preparatissima new entry in giuria, aveva fatto il nome di Fiordaliso al primo ascolto. Non si sbagliava e la Cantante, una volta svelata la propria identità, l’ha redarguita scherzosamente, dicendo che le avrebbe fatto ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 12 febbraio 2022) Il3 -era launo. Al termine della prima puntata della terza edizione de Ilc’è stato il primo svelamento, e una delle dodici nuove maschere ha concluso subito il proprio percorso: si tratta della, dietro le cui piume blu si nascondeva lanel corso della puntata aveva duettato con Edoardo Vianello sulle note di X Colpa di Chi e Arisa, perspicace e preparatissima new entry in giuria, aveva fatto il nome dial primo ascolto. Non si sbagliava e la, una volta svelata la propria identità, l’ha redarguita scherzosamente, dicendo che le avrebbe fatto ...

