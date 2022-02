I massacri fascisti Foibe | Mentana brutalizza anche il rosso Raimo | Ma che risposta è? | Guarda

(Di venerdì 11 febbraio 2022) "Ma quanto sono trogloditi quelli cheoggi, Giorno del Ricordo, non perdono l'occasione di rivelarsi nella loro piccineria insultando la storia e il dolore di chi visse la comune tragedia degli italiani giuliani e dalmati?": Enricose l'è presa con chi ha sminuito la giornata nella quale si ricorda la tragedia delle. Il suo post su Facebook ha raccolto parecchi consensi. E non solo. Lo scrittore Christianha commentato: "Molto meno di quelli che cercano di strumentalizzare la Giornata del Ricordo per riabilitare i". Immediata e secca la controreplica del direttore del TgLa7: "Ma cheè? Ti mettitu a fare le classifiche?". Tra quelli che invece hanno apprezzato le parole ...

... poliziotti e guardie di finanza, nonché i pochi militaridella RSI e i collaborazionisti ... che comprese idelle foibe. Insomma una bella giornata per far memoria e non dimenticare..... con la deposizione di una corona di alloro al monumento che ricorda idelle foibe e il ...tollerare che durante l'ultimo consiglio comunale sia stato usato il termine vergognoso di "" ...I massacri avvennero in due fasi. La prima si verificò in Istria nel 1943, quando il crollo del regime fascista permise ai partigiani di occupare brevemente la penisola dell’Istria. La seconda fase, ...Dunque no: non diremo che il seminario intitolato “Uso politico della memoria e revanscismo fascista: la genesi del Giorno del Ricordo” negasse il massacro titino: affermeremo però che è stato un ...