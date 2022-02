(Di venerdì 11 febbraio 2022)la guerra, la violenza, la sporcizia di questo. E la sua immagine di piccolo rifugiato, così forte, in un cassonetto, con in mano un libro, ha ...

Advertising

ParliamoDiNews : Hussein legge nonostante tutto: quando una foto `ferma` il mondo – Libero Quotidiano #hussein #legge #nonostante… - telodogratis : La storia di Hussein, il bambino profugo che legge tra la spazzatura - arcamasilum : RT @PalmierF: La storia di Hussein, il bambino profugo che legge tra la spazzatura - PalmierF : La storia di Hussein, il bambino profugo che legge tra la spazzatura -

Ultime Notizie dalla rete : Hussein legge

Tiscali.it

nonostante tutto. Nonostante la guerra, la violenza, la sporcizia di questo mondo. E la sua immagine di piccolo rifugiato, così forte, in un cassonetto, con in mano un libro, ha ...raccatta plastica e rottami tutti i giorni per portare qualche soldo alla famiglia ma quel giorno, mentre fruga in un cassonetto, trova il volume e chi è lettore lo sa, a quel punto ti fermi, ...Milano, 11 feb. (askanews) - Hussein legge. Legge nonostante tutto. Nonostante la guerra, la violenza, la sporcizia di questo mondo. E la sua immagine di piccolo rifugiato, così forte ...Due anni dopo, inesorabile, la legge del pendolo tornò a colpire Il trofeo bin Laden, però, non arriva e Bush deve fare i conti con un Paese terrorizzato e una Nato che ancora sconta gli echi della Pr ...