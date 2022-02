Hockey ghiaccio, Pechino 2022: la Svezia resta a punteggio pieno, Repubblica Ceca vittoriosa agli shootout (Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio il primo match della seconda giornata del Girone C del torneo maschile di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: la Svezia, dopo la vittoria di misura all’esordio sulla Lettonia, oggi spazza via la Slovacchia con un perentorio 4-1. Nel primo parziale la Svezia chiude il confronto: dopo 11’22” vantaggio di Joakim Nordstrom, dopo 18’10”, in situazione di doppio power play, raddoppio di Lucas Wallmark, tris dopo 19’55” di Max Friberg. Ultime emozioni in chiusura di ultima frazione: la Slovacchia prova il portiere di movimento ma viene punita dopo 57’44” da Carl Klingberg. Gol della bandiera degli slovacchi dopo 58’18” per merito di Juraj Slafkovsky. Il secondo match della seconda giornata del Girone B, invece, si risolve agli ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Va in archivio il primo match della seconda giornata del Girone C del torneo maschile disudelle Olimpiadi Invernali di: la, dopo la vittoria di misura all’esordio sulla Lettonia, oggi spazza via la Slovacchia con un perentorio 4-1. Nel primo parziale lachiude il confronto: dopo 11’22” vantaggio di Joakim Nordstrom, dopo 18’10”, in situazione di doppio power play, raddoppio di Lucas Wallmark, tris dopo 19’55” di Max Friberg. Ultime emozioni in chiusura di ultima frazione: la Slovacchia prova il portiere di movimento ma viene punita dopo 57’44” da Carl Klingberg. Gol della bandiera degli slovacchi dopo 58’18” per merito di Juraj Slafkovsky. Il secondo match della seconda giornata del Girone B, invece, si risolve...

