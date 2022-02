Guardare le email solo due volte al giorno (Di venerdì 11 febbraio 2022) Io da qualche tempo leggo le email solo due volte al giorno. Come se mi venissero recapitate da un postino immaginario. Come se fossero le lettere di una volta. Non è snobismo, è difesa personale. ... Leggi su lastampa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Io da qualche tempo leggo ledueal. Come se mi venissero recapitate da un postino immaginario. Come se fossero le lettere di una volta. Non è snobismo, è difesa personale. ...

Advertising

spicciar : Guardare le email solo due volte al giorno - biiebsmile : Io che non riesco a smettere di guardare questa email - direttorissimo : @ArturoB23022138 fai come me, arrovellati se qualcuno ha scritto qualcosa, non guardare le email e rovinati la dome… - _DavideC : Svegliarsi presto. Molto presto. Leggere le email. Trovare nuove ispirazioni su Flickr. E guardare il doppio misto del curling da Pechino. - NicoFantini : @LaVeritaWeb Vi ho inviato tipo 2 email ma non ho mai ricevuto risposta. Ci potete guardare perfavore? -