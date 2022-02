Gualtieri a Tor Sapienza: nuovo ponte e centro raccolta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Continuano i ‘venerdì a piedi’ di Roberto Gualtieri nei quartieri della Capitale. Il sindaco ha visitato oggi infatti Tor Sapienza, nel V Municipio di Roma, incontrando i cittadini e raccogliendo i problemi della zona accompagnato dal minisindaco Mauro Caliste, dagli assessori capitolini a Casa e Patrimonio, Tobia Zevi, e ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e dall’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. La visita di Gualtieri è iniziata nel primo pomeriggio dal parco ‘Giorgio De Chirico’, per poi continuare al complesso Erp di via Tranquillo Cremona e al ponte pedonale ‘Ilaria Alpi’, da tempo inagibile. L’ultima tappa, poi, al centro anziani ‘Giorgio Morandi’. “C’è molto da fare, siamo qui a Tor Sapienza e stiamo esaminando una serie di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma – Continuano i ‘venerdì a piedi’ di Robertonei quartieri della Capitale. Il sindaco ha visitato oggi infatti Tor, nel V Municipio di Roma, incontrando i cittadini e raccogliendo i problemi della zona accompagnato dal minisindaco Mauro Caliste, dagli assessori capitolini a Casa e Patrimonio, Tobia Zevi, e ai Lavori pubblici, Ornella Segnalini, e dall’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani. La visita diè iniziata nel primo pomeriggio dal parco ‘Giorgio De Chirico’, per poi continuare al complesso Erp di via Tranquillo Cremona e alpedonale ‘Ilaria Alpi’, da tempo inagibile. L’ultima tappa, poi, alanziani ‘Giorgio Morandi’. “C’è molto da fare, siamo qui a Tore stiamo esaminando una serie di ...

