GTWC Europe | Sky Sport trasmetterà le gare in diretta

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Skyha reso noto che proporrà inledel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS nel Regno Unito, in Italia ed in Germania. La principale categoria GT3 presente in Europa sarà proposta come sempre anche sul canale YouTube (GT World) della categoria come accade dal 2011 ad oggi. Il gioiello di SRO è uno dei campionati più spettacolari al mondo. Audi, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Ferrari, Bentley, BMW, Aston Martin e McLaren si sfideranno in 10 competizioni nei più spettacolari impianti del ‘Vecchio Continente’. La battaglia è assicurata, due sono leitaliane presenti nel calendario. Ricordiamo infatti l’opening round sulle 3h all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola ed il ‘tradizionale’ appuntamento Sprint in estate al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Non ...