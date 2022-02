GT Sophy, la svolta AI di Sony per Gran Turismo: battuti i migliori piloti umani (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’intelligenza artificiale ha già battuto l’essere umano in alcuni giochi, come ad esempio gli scacchi o il poker. Stando a quanto annunciato da Sony nei giorni scorsi, l’AI sarebbe riuscita a prevalere anche su Gran Turismo. Il gigante nipponico ha infatti rivelato che i suoi ricercatori hanno sviluppato un pilota AI chiamato GT Sophy che è “affidabilmente sovrumano”, in grado di battere i migliori piloti umani in Gran Turismo Sport in una serie di giri consecutivi. Per gli esperti di entrambi i settori – videogames di auto e intelligenza artificiale – il successo di GT Sophy rappresenta “una svolta significativa”, dato che il pilota mostra “padronanza della tattica e della strategia”. “Superare i ... Leggi su esports247 (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’intelligenza artificiale ha già battuto l’essere umano in alcuni giochi, come ad esempio gli scacchi o il poker. Stando a quanto annunciato danei giorni scorsi, l’AI sarebbe riuscita a prevalere anche su. Il gigante nipponico ha infatti rivelato che i suoi ricercatori hanno sviluppato un pilota AI chiamato GTche è “affidabilmente sovrumano”, in grado di battere iinSport in una serie di giri consecutivi. Per gli esperti di entrambi i settori – videogames di auto e intelligenza artificiale – il successo di GTrappresenta “unasignificativa”, dato che il pilota mostra “padronanza della tattica e della strategia”. “Superare i ...

