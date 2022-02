Grillo fa buon viso | passa il «lodo Conte» Ma restano i dubbi

(Di sabato 12 febbraio 2022) Beppeche si mostra ai fotografi a braccetto con Giuseppe: è l’ultima immagine della notte tra giovedì e venerdì, al culmine di una giornata di incontri, riunioni e conciliaboli tra legali per disincagliare il Movimento 5 Stelle dalle secche della cancellazione di regole e vertici. A mente fredda, e con le carte davanti, la scena che ritrae il fondatore e il leader sospeso sembra più una pensata comunicativa, un modo per rassicurare la base parlamentare in tumulto dopo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Beppe Grillo che si mostra ai fotografi a braccetto con Giuseppe Conte: è l'ultima immagine della notte tra giovedì e venerdì, al culmine di una giornata di incontri, riunioni e conciliaboli tra ...