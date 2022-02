Grillo dice che il MoVimento 5 Stelle lo usa come un preservativo | VIDEO (Di venerdì 11 febbraio 2022) È sceso a Roma per incontrare i massimi esponenti del MoVimento 5 Stelle dopo la frattura interna che si è consumata durante e dopo l’elezione del vecchio-nuovo Presidente della Repubblica. E lo ha fatto, come dice lui – a suo modo -, per proteggere quella sua creatura partorita insieme a Gianroberto Casaleggio. Beppe Grillo prova a fare da paciere nel mondo pentastellato e paragona il suo ruolo e la sua figura a un preservativo. Beppe Grillo paragona se stesso a un condom per il M5S Nella giornata di ieri gli incontri con il Presidente (sospeso per via del pronunciamento del tribunale di Napoli) del MoVimento 5 Stelle Giuseppe Conte, con il Ministro degli Esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio e con Virginia Raggi, l’ex sindaca di ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) È sceso a Roma per incontrare i massimi esponenti deldopo la frattura interna che si è consumata durante e dopo l’elezione del vecchio-nuovo Presidente della Repubblica. E lo ha fatto,lui – a suo modo -, per proteggere quella sua creatura partorita insieme a Gianroberto Casaleggio. Beppeprova a fare da paciere nel mondo pentastellato e paragona il suo ruolo e la sua figura a un. Beppeparagona se stesso a un condom per il M5S Nella giornata di ieri gli incontri con il Presidente (sospeso per via del pronunciamento del tribunale di Napoli) delGiuseppe Conte, con il Ministro degli Esteri ed ex capo politico Luigi Di Maio e con Virginia Raggi, l’ex sindaca di ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Grillo saluta Conte, gli mette una mano sulla spalla e gli dice: “Giuseppe, però iscriviti al M5s”. E non è una ba… - davidallegranti : Dice Beppe Grillo che le sentenze si rispettano - StefanoDeloren1 : RT @SalvatoreMerlo: Grillo saluta Conte, gli mette una mano sulla spalla e gli dice: “Giuseppe, però iscriviti al M5s”. E non è una battut… - neXtquotidiano : #Grillo dice che il MoVimento 5 Stelle lo usa come un preservativo | VIDEO - rob3m0 : @grillo_parla @bruno76bianchi @Salepepe15 @chiaberger @GuidoCrosetto Non credo proprio.'topi schifosi', 'sono da de… -