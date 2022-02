Grillo-Conte, il braccetto di ferro finisce al ristorante. Il garante: “Riunione antibiotica”, forse indigesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) La foto di Grillo a braccetto con Conte chiude la girandola di incontri di ieri tra garante e leader del M5S. Ma il “braccetto di ferro” dei vertici pentastellati con il Tribunale di Napoli è solo all’inizio. E per ora la prova muscolare dei togati partenopei, che hanno disarcionato Conte dal suo ruolo di leader, ha messo ko il Movimento, a cui la «Riunione antibiotica per ripristinarne il sistema immunitario» che ieri ha sbandierato l’Elevato a cronisti e attivisti, potrebbe non bastare. Incontro tra Grillo e Conte: il braccetto di ferro finisce al ristorante, ma… Anche perché, al termine dell’incontro fiume allo studio Amato, nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) La foto diconchiude la girandola di incontri di ieri trae leader del M5S. Ma il “di” dei vertici pentastellati con il Tribunale di Napoli è solo all’inizio. E per ora la prova muscolare dei togati partenopei, che hanno disarcionatodal suo ruolo di leader, ha messo ko il Movimento, a cui la «per ripristinarne il sistema immunitario» che ieri ha sbandierato l’Elevato a cronisti e attivisti, potrebbe non bastare. Incontro tra: ildial, ma… Anche perché, al termine dell’incontro fiume allo studio Amato, nel ...

