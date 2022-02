Green Pass Illimitato in Italia: come averlo, per chi e addio a fine marzo? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal 7 febbraio sono in vigore le nuove regole sul Green Pass che permettono ai vaccinati con terza dose o ai guariti dopo due dosi di vaccino non solo di potersi spostare senza vincoli, ma anche di avere una Green Pass senza scadenza. Vediamo allora in questo articolo come avere il gren Pass Illimitato e chi può usufruirne. Ma ha davvero senso? Green Pass Illimitato e ultime news sul Covid: come averlo e per chi Buone notizie per chi sta in zona arancione o rossa (al momento nessuna Regione Italiana è rossa, ma sono 5 le Regioni arancioni) e ha il Super Green Pass o Green Pass rafforzato (cioè ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Dal 7 febbraio sono in vigore le nuove regole sulche permettono ai vaccinati con terza dose o ai guariti dopo due dosi di vaccino non solo di potersi spostare senza vincoli, ma anche di avere unasenza scadenza. Vediamo allora in questo articoloavere il grene chi può usufruirne. Ma ha davvero senso?e ultime news sul Covid:e per chi Buone notizie per chi sta in zona arancione o rossa (al momento nessuna Regionena è rossa, ma sono 5 le Regioni arancioni) e ha il Superrafforzato (cioè ...

