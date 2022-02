Governo: Draghi, 'edilizia va anche senza superbonus, chi oggi tuona ha scritto legge...' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il contributo che il bonus ha dato al totale della crescita è stato del 6,5%, ma non è che l'edilizia non funziona senza superbonus, che ha giovato ma non è che non va avanti. Altrimenti tutti i Paesi senza super bonus sarebbero a zero con l'edilizia". Lo ha detto Mario Draghi. "Chi più tuona, alcuni di quelli che lo fanno, sul superbonus, sulla necessità che le frodi non contino e che bisogna andare avanti lo stesso sono quelli che hanno scritto la legge senza fare controlli -ha spiegato il premier-. Su un depliant delle Poste c'è scritto che non è necessario fare nessuna documentazione, che è sufficiente verificare di essere titolari del credito. Se ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - "Il contributo che il bonus ha dato al totale della crescita è stato del 6,5%, ma non è che l'non funziona, che ha giovato ma non è che non va avanti. Altrimenti tutti i Paesisuper bonus sarebbero a zero con l'". Lo ha detto Mario. "Chi più, alcuni di quelli che lo fanno, sul, sulla necessità che le frodi non contino e che bisogna andare avanti lo stesso sono quelli che hannolafare controlli -ha spiegato il premier-. Su un depliant delle Poste c'èche non è necessario fare nessuna documentazione, che è sufficiente verificare di essere titolari del credito. Se ci ...

