**Governo: conferenza stampa Draghi dopo Cdm** (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, terrà una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Lo rende noto Palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Mario, terrà unaal termine del Consiglio dei ministri. L'incontro avrà luogo presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Lo rende noto Palazzo Chigi.

Advertising

RBottos : RT @gr_grim: Interessante. Un anno di governo monocratico a distanza siderale dalla cittadinanza, negate più volte perfino le conferenza st… - Franz38748778 : @Drittorovescio_ @giucruciani @Fusani ign*** Draghi Colpa dei NO VAX. in Conferenza stampa 10.01.2022 No e C… - Erosenn67299186 : RT @gr_grim: Interessante. Un anno di governo monocratico a distanza siderale dalla cittadinanza, negate più volte perfino le conferenza st… - scarpettavenere : RT @gr_grim: Interessante. Un anno di governo monocratico a distanza siderale dalla cittadinanza, negate più volte perfino le conferenza st… - gr_grim : Interessante. Un anno di governo monocratico a distanza siderale dalla cittadinanza, negate più volte perfino le co… -