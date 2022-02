Golf: Francesco Laporta nel gruppo dei secondi al Ras al Khaimah Classic 2022, guida Ryan Fox (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è concluso da poco il secondo giro del Ras al Khaimah Classic 2022, torneo che conclude un’importante parte del DP World Tour nella zona degli Emirati Arabi Uniti. Al comando c’è, grazie a un giro in -3 che gli consente di fare gestione, il neozelandese Ryan Fox a un complessivo -12. Dietro di lui, infuria la lotta per il secondo posto. In questa emerge anche Francesco Laporta, che è proprio nel gruppo dei secondi a -9, insieme ai sudafricani Oliver Bekker, Zander Lombard e Justin Harding, allo spagnolo Pablo Larrazabal e all’australiano Jason Scrivener. A far scalpore soprattutto Bekker con il suo -10 di giornata (62 colpi). Golf, DP World Tour 2022: Ryan Fox primo dopo il round d’esordio del Ras ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si è concluso da poco il secondo giro del Ras al, torneo che conclude un’importante parte del DP World Tour nella zona degli Emirati Arabi Uniti. Al comando c’è, grazie a un giro in -3 che gli consente di fare gestione, il neozelandeseFox a un complessivo -12. Dietro di lui, infuria la lotta per il secondo posto. In questa emerge anche, che è proprio neldeia -9, insieme ai sudafricani Oliver Bekker, Zander Lombard e Justin Harding, allo spagnolo Pablo Larrazabal e all’australiano Jason Scrivener. A far scalpore soprattutto Bekker con il suo -10 di giornata (62 colpi)., DP World TourFox primo dopo il round d’esordio del Ras ...

OA_Sport : Golf: Francesco Laporta continua a essere in buona evidenza negli Emirati Arabi - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, Emirati Arabi: buon inizio per Francesco Laporta, è terzo - susydigennaro : RT @napolimagazine: Golf, Emirati Arabi: buon inizio per Francesco Laporta, è terzo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Golf, Emirati Arabi: buon inizio per Francesco Laporta, è terzo - apetrazzuolo : Golf, Emirati Arabi: buon inizio per Francesco Laporta, è terzo -