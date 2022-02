Golden power su Vodafone-Huawei L’ultima mossa 5G di Draghi

Leggi su formiche

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il governoha esercito i poteri speciali, “con prescrizioni”, in ordine alla notifica presentata daItalia che riguarda un aggiornamento del software 5G di, la system release 17.1, che prevede, rispetto alle precedenti, “nuove funzionalità che supportano più settori verticali e servizi”, in particolare “tecnologie per applicazioni industriali”, come spiegato dalla stessa società cinese. Si tratta, come emerge dall’atto trasmesso al Parlamento dalla presidenza del Consiglio dei ministri, di una notifica “concernente l’aggiornamento del software delle stazioni radio base e del loro sistema di gestione OSS inerenti” l’aggiornamento, “in ottemperanza alle prescrizioni di cui al Dpcm 20 maggio 2021”. Allora, Palazzo Chigi aveva deciso l’“esercizio dei poteri speciali, con prescrizione, per la società ...