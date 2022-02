Gli unionisti dell’Irlanda del Nord protestano contro Londra e gli accordi post-Brexit (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha portato al risultato che molti osservatori temevano: caos politico in Irlanda del Nord. Il primo ministro Paul Givan, del Democratic Unionist Party (Dup), giovedì 3 febbraio ha rassegnato le proprie dimissioni. Poco dopo sono arrivate anche quelle della sua vice, la nazionalista dello Sinn Fein Michelle O’Neill, per effetto degli accordi sulla condivisione dei poteri stabilito con il Good Friday Agreement del 1998 (accordi del Venerdì Santo). La decisione di Givan, imposta dal suo partito, è arrivata a poche ore di distanza dall’annuncio di Edwin Poots, altro membro del Dup e ministro dell’Agricoltura, che ha deciso di eliminare tutti i controlli doganali previsti dalla Brexit sul cibo e sui prodotti agricoli con una decisione ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha portato al risultato che molti osservatori temevano: caos politico in Irlanda del. Il primo ministro Paul Givan, del Democratic Unionist Party (Dup), giovedì 3 febbraio ha rassegnato le proprie dimissioni. Poco dopo sono arrivate anche quelle della sua vice, la nazionalista dello Sinn Fein Michelle O’Neill, per effetto deglisulla condivisione dei poteri stabilito con il Good Friday Agreement del 1998 (del Venerdì Santo). La decisione di Givan, ima dal suo partito, è arrivata a poche ore di distanza dall’annuncio di Edwin Poots, altro membro del Dup e ministro dell’Agricoltura, che ha deciso di eliminare tutti illi doganali previsti dallasul cibo e sui prodotti agricoli con una decisione ...

