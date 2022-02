Gli studenti di Torino rispondono alla ministra Lamorgese: “Non ci sono infiltrati, le sue parole cercano di dividerci tra buoni e cattivi” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Dopo le dichiarazioni della ministra Lamorgese abbiamo valutato di dover rispondere politicamente: è un attacco diretto alle mobilitazioni in corso in questa Città”. Così un gruppo di studenti di Torino ha risposto alle dichiarazioni della ministra dell’Interno, che mercoledì 9 febbraio ha ricostruito in un’informativa al Parlamento gli scontri in piazza tra studenti e forze dell’ordine in occasione delle iniziative dopo la morte di Lorenzo Parelli, parlando di “manifestazioni infiltrate”. “Dichiarazioni di questo tipo da parte della ministra sono un tentativo di dividere un’agitazione studentesca ampia e variegata – hanno detto durante un’incontro al liceo occupato D’Azeglio – il tentativo costante delle istituzioni quando c’è una mobilitazione che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Dopo le dichiarazioni dellaabbiamo valutato di dover rispondere politicamente: è un attacco diretto alle mobilitazioni in corso in questa Città”. Così un gruppo didiha risposto alle dichiarazioni delladell’Interno, che mercoledì 9 febbraio ha ricostruito in un’informativa al Parlamento gli scontri in piazza trae forze dell’ordine in occasione delle iniziative dopo la morte di Lorenzo Parelli, parlando di “manifestazioni infiltrate”. “Dichiarazioni di questo tipo da parte dellaun tentativo di dividere un’agitazione studentesca ampia e variegata – hanno detto durante un’incontro al liceo occupato D’Azeglio – il tentativo costante delle istituzioni quando c’è una mobilitazione che ...

