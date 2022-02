Gli assenteisti all'americana (Di venerdì 11 febbraio 2022) Leo Turrini Nell'autunno del 1976 l'Italia di Enzo Bearzot doveva affrontare l'Inghilterra in una partita decisiva per le qualificazioni ai mondiali. Il Bel Paese era squassato da una tremenda crisi ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Leo Turrini Nell'autunno del 1976 l'Italia di Enzo Bearzot doveva affrontare l'Inghilterra in una partita decisiva per le qualificazioni ai mondiali. Il Bel Paese era squassato da una tremenda crisi ...

Gli assenteisti all'americana Gli economisti valutano che il danno alla produttività raggiunga i 45 miliardi di dollari.

Medici e infermieri assenteisti, la 'scure' dell'Ulss 3: tagliati i contratti ... per cui è necessario sfatare qualsiasi equivoco, fornendo le opportune rassicurazioni sul funzionamento degli ospedali veneziani (non viene 'citato' soltanto Chioggia) su tutti gli aspetti del loro ...

Medici e infermieri assenteisti, la "scure" dell'Ulss 3: tagliati i contratti VENEZIA - «Abbiamo rescisso il contratto con un medico di Chioggia segnalato da una cooperativa perché non rispettava gli orari di lavoro. E ci apprestiamo a fare altrettanto con la cooperativa che ...

