Gli ascolti non certificati di Dazn inguaiano la Serie A. Juventus penalizzata (Di venerdì 11 febbraio 2022) Calcio, il caos ascolti sui diritti tv ItaliaOggi, pagina 17, di Claudio Plazzotta. In base al decreto Lotti è noto che l'8% dei diritti tv raccolti dalla Lega Serie A andrà ripartito secondo gli ascolti televisivi dei match di ciascun club. Si parla, quindi, di circa 90 milioni di euro che le squadre di Serie A, alla fine del campionato, si spartiranno proporzionalmente secondo la graduatoria delle loro audience in tv. Per misurare quelle audience, tuttavia, come da recente delibera dell'Agcom, «per la stagione sportiva 2021/2022 il dato di ascolto degli eventi diffusi da Dazn cui fare riferimento ai fini del riparto delle risorse di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 9/2008 è il dato rilasciato dalla società Auditel». Si apre a questo punto un grande problema, che vedrà, per esempio, la ...

