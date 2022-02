“Gli aiuti psicologici sono un diritto”. Quasi 65mila firme in poche ore per chiedere lo psicologo di base: “Figura necessaria” (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Così come tutti abbiamo il medico di base, che ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo, dovremmo avere tutti la possibilità di prenderci cura della nostra mente da una Figura specializzata. La Campania si sta muovendo in questo senso istituendo lo psicologo di base. Tutta l'Italia dovrebbe seguire l'esempio e istituire la Figura dello psicologo di base ovunque e per chiunque". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Così come tutti abbiamo il medico di, che ci aiuta a prenderci cura del nostro corpo, dovremmo avere tutti la possibilità di prenderci cura della nostra mente da unaspecializzata. La Campania si sta muovendo in questo senso istituendo lodi. Tutta l'Italia dovrebbe seguire l'esempio e istituire ladellodiovunque e per chiunque". L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Élites e multinazionali in 50 anni hanno esportato 2 mila miliardi di dollari La somma supera gli aiuti internazion… - fattoquotidiano : Covid, il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia: “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbi… - _iE_allaround_ : RT @Zziagenio78: L'aiuto del governo per il caro bollette: 'Spegnere gli apparecchi in stand by' PROSSIMI AIUTI: -Evitare un futuro lumi… - bertero_g : Cosa ne pensate??? “Gli aiuti psicologici sono un diritto”. Quasi 65mila firme in poche ore per chiedere lo psicolog… - orizzontescuola : “Gli aiuti psicologici sono un diritto”. Quasi 65mila firme in poche ore per chiedere lo psicologo di base: “Figura… -