Giustizia: Rossomando (Pd), 'Sibilla cumana non risolve problema correntismo Csm' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Per trovare un accordo sulla riforma della Giustizia e sul Csm "la strada è sempre solo una, partire dal problema che si vuole risolvere e mettere da parte la tentazione di fare un manifesto, di piantare bandiere e bandierine". Lo ha detto la responsabile Giustizia del Pd Anna Rossomando a Radio anch'io. "Il problema è fermare la degenerazione del correntismo, gli accordi del potere per il potere. Come? Sapendo che non è la legge elettorale da sola che li blocca, ma ben altri interventi sul funzionamento del Csm", ha chiarito la vice presidente del Senato aggiungendo: "Il sorteggio oltre che essere incostituzionale, anche nella forma temperata, non risolve il problema, perchè gli accordi di potere si possono ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb (Adnkronos) - Per trovare un accordo sulla riforma dellae sul Csm "la strada è sempre solo una, partire dalche si vuolere e mettere da parte la tentazione di fare un manifesto, di piantare bandiere e bandierine". Lo ha detto la responsabiledel Pd Annaa Radio anch'io. "Ilè fermare la degenerazione del, gli accordi del potere per il potere. Come? Sapendo che non è la legge elettorale da sola che li blocca, ma ben altri interventi sul funzionamento del Csm", ha chiarito la vice presidente del Senato aggiungendo: "Il sorteggio oltre che essere incostituzionale, anche nella forma temperata, nonil, perchè gli accordi di potere si possono ...

