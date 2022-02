Giustizia | bozza riforma | mai più magistrato chi ha ricoperto incarichi governo

(Di venerdì 11 febbraio 2022) (Adnkronos) – I magistrati che hannocariche elettive di qualunque tipo odi(nazionale, regionale o locale) al termine del mandato, non possono più tornare a svolgere alcuna funzione giurisdizionale” Lo prevede ladelladel Csm e dell’ordinamento giudiziario che arriverà stamattina sul tavolo del Consiglio dei ministri. I magistrati ordinari vengono collocati fuori ruolo presso il ministero di appartenenza. I magistrati amministrativi e contabili vengono collocati fuori ruolo presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l’Avvocatura dello Stato. Resta la possibilità di assumere altrifuori ruolo presso altre amministrazioni e di assumere funzioni non giurisdizionali presso le sezioni consultive del Consiglio di Stato, le ...

...l'esecutivo per analizzare il testo della ministra dellaMarta Cartabia . Una riunione convocata nonostante le perplessità dei partiti che avevano chiesto più tempo per analizzare la, ...... segretari generali presso i ministeri o ai capi dipartimento), al termine di queste esperienze per tre anni non potranno svolgere funzioni giurisdizionali, prevede sempre la. La loro ...Può essere sintetizzata così la bozza della riforma del Csm che approda questa mattina al Consiglio dei ministri. Alle ore 11 a Palazzo Chigi il premier Mario Draghi ha convocato l'esecutivo per ...Sul tavolo del Governo dovrebbe approdare, tra le altre cose, il testo della ministra della Giustizia Cartabia relativo alla riforma del Csm. Secondo quanto prevede la bozza, all'esame del Consiglio ...