Giuseppe Sommese nuovo segretario di Azione in Campania (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ stato eletto all’unanimità, con a una mozione unitaria dal titolo significativo “Territori in Azione”, il nuovo segretario di Azione per la Campania, il consigliere regionale Giuseppe Sommese. Al suo fianco il presidente dell’assemblea Peppe Russo, il tesoriere Fabio Aprile, mentre agli enti locali ci sarà Fabio Maglione e alla comunicAzione Alessandra Del Prete. Con questo ulteriore tassello, dopo l’elezione, avvenuta appena il mese scorso, di Francesca Scarpato alla segreteria provinciale di Napoli, il partito del leader romano si guadagna il titolo di formAzione politica con il gruppo dirigente più giovane della regione. Sia Giuseppe Sommese che Francesca Scarpato , infatti, hanno meno di 30 ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 11 febbraio 2022) E’ stato eletto all’unanimità, con a una mozione unitaria dal titolo significativo “Territori in”, ildiper la, il consigliere regionale. Al suo fianco il presidente dell’assemblea Peppe Russo, il tesoriere Fabio Aprile, mentre agli enti locali ci sarà Fabio Maglione e alla comunicAlessandra Del Prete. Con questo ulteriore tassello, dopo l’elezione, avvenuta appena il mese scorso, di Francesca Scarpato alla segreteria provinciale di Napoli, il partito del leader romano si guadagna il titolo di formpolitica con il gruppo dirigente più giovane della regione. Siache Francesca Scarpato , infatti, hanno meno di 30 ...

Advertising

teresaucciero : GIUSEPPE SOMMESE E’ IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DI “AZIONE” - vnewsita : #GiuseppeSommese eletto #segretario regionale di #Azione - AppiaPolis : New post (GIUSEPPE SOMMESE E' IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DI 'AZIONE') has been published on AppiaPolis - News in… - AgenPolitica : GIUSEPPE SOMMESE E’ IL NUOVO SEGRETARIO REGIONALE DI AZIONE DI CALENDA - casertafocus : AZIONE – Tutto pronto per il congresso regionale, Sommese segretario -