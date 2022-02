Giulia Molino: “La bella musica non ha genere” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle nostre spalle, ma il settore musicale italiano è sempre vitale e non si ferma mai: è infatti in rotazione radiofonica il nuovo singolo di quest’autentica ‘tigre’ di Torre del Greco (Na) che invita a liberarsi dagli amori tormentati, al fine di non perdere tempo ed energie Giulia Molino è una rapper e cantautrice nata a Torre del Greco (Na). Dopo diverse esperienze è approdata alla scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che l’ha vista arrivare fino alla finale (secondo posto nel canto). Durante il suo percorso nel talent, si è fatta conoscere per diverse esibizioni e inediti, come ‘Va tutto bene’ – un brano certificato disco d’oro – e ‘Nietzsche’, un inedito quest’ultimo in cui Giulia ha mostrato tutto il suo talento. Tra le ultime esperienze, ha vinto il Premio Lunezia 2020 ... Leggi su funweek (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il Festival di Sanremo 2022 è ormai alle nostre spalle, ma il settorele italiano è sempre vitale e non si ferma mai: è infatti in rotazione radiofonica il nuovo singolo di quest’autentica ‘tigre’ di Torre del Greco (Na) che invita a liberarsi dagli amori tormentati, al fine di non perdere tempo ed energieè una rapper e cantautrice nata a Torre del Greco (Na). Dopo diverse esperienze è approdata alla scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi, che l’ha vista arrivare fino alla finale (secondo posto nel canto). Durante il suo percorso nel talent, si è fatta conoscere per diverse esibizioni e inediti, come ‘Va tutto bene’ – un brano certificato disco d’oro – e ‘Nietzsche’, un inedito quest’ultimo in cuiha mostrato tutto il suo talento. Tra le ultime esperienze, ha vinto il Premio Lunezia 2020 ...

Advertising

frevarcom : Giulia Molino: farsi male per rialzarsi - vocidicitta : Nuovo articolo: “Come le rockstar”, il nuovo singolo di Giulia Molino: in radio dal 21 gennaio - sonoyleniaaa : @enrico_zaffa Giulia molino - mendieoclock : giulia molino Sanremo2023 - flvawless : ogni volta che sento la canzone di elisa mi parte in testa va tutto bene di giulia molino -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Molino Anbi: preoccupa deficit idrico, ora tocca anche Centro - Sud In Friuli Venezia Giulia, il fiume Natisone è praticamente 'in secca', con una portata minima di 0,...del 'fiume di Roma' è in linea con le annate più siccitose ed al rilevamento di Monte Molino, a ...

Pinerolo punta sulle fototrappole per migliorare la raccolta differenziata ...e possiamo spostarle su più ecopunti critici" spiega l'assessore comunale all'Ambiente Giulia ... tra i destinatari c'è anche il McDonald's, visto che lasciava i sacchi fuori dall'ecopunto su via Molino ...

Giulia Molino: farsi male per rialzarsi La Gazzetta dello Spettacolo Giulia Molino: “La bella musica non ha genere” Per vedere il video di ‘Come le rockstar’ cliccare QUI Giulia Molino, abbiamo visto il video di ‘Come le rockstar’: perché quest’atmosfera un po’ ‘underground’, sullo sfondo dello scalo ferroviario di ...

"Prendeva mazzette dall'azienda perché scegliesse le sue protesi": chirurgo sotto accusa Ieri mattina il giudice per l’udienza preliminare del tribunale Giulia Soldini alla quale è stata depositata ... Ricci è difeso dall’avvocato Francesco Molino che sosterrà la sua versione difensiva ...

In Friuli Venezia, il fiume Natisone è praticamente 'in secca', con una portata minima di 0,...del 'fiume di Roma' è in linea con le annate più siccitose ed al rilevamento di Monte, a ......e possiamo spostarle su più ecopunti critici" spiega l'assessore comunale all'Ambiente... tra i destinatari c'è anche il McDonald's, visto che lasciava i sacchi fuori dall'ecopunto su via...Per vedere il video di ‘Come le rockstar’ cliccare QUI Giulia Molino, abbiamo visto il video di ‘Come le rockstar’: perché quest’atmosfera un po’ ‘underground’, sullo sfondo dello scalo ferroviario di ...Ieri mattina il giudice per l’udienza preliminare del tribunale Giulia Soldini alla quale è stata depositata ... Ricci è difeso dall’avvocato Francesco Molino che sosterrà la sua versione difensiva ...