Giubilato | “A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione È fondamentale”

Club Napoli Night – Parla l'ex David Giubilato: "A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione. È un giocatore fondamentale". In onda su Teleclub Italia

Giubilato: "A Koulibaly darei anche 8 milioni a stagione per 4 anni, è fondamentale"

Tuttosport - Koulibaly e Anguissa verso la titolarità con l'Inter: due indiziati per fargli posto

Non sono ancora certi di giocare dal primo minuto Koulibaly e Anguissa, rientrati in Italia dopo la Coppa d'Africa. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che Spalletti sta decidendo

L’ex Giubilato: “Koulibaly fondamentale. Gli darei anche 8mln a stagione per altri 4 anni” “A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione per altri ... È la provocazione accorata dell’ex difensore del Napoli, David Giubilato intervenuto a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia. In ...

