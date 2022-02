Giroud | Sanchez | Dybala e Boga | tutti i gol di Coppa Italia | VIDEO

Advertising

manfatti99 : @pisto_gol In rosso l'azione di Giroud su Sanchez. - vivperelmilan : RT @FootballAndDre1: Il gol di Dzeko e quello di Sanchez sono molto più difficili della grandissima giocata del super attaccante più forte… - Bianca34874951 : RT @FootballAndDre1: Il gol di Dzeko e quello di Sanchez sono molto più difficili della grandissima giocata del super attaccante più forte… - Mirkobest : @enzomarangio Fallo dove? Ma è Ferri che l’ha detto? Come il fallo che si è inventato di Giroud su Sanchez? Dicendo… - nelloldani : @pisto_gol La carica su a destra è più soft di quella tra Giroud e Sanchez! -

Ultime Notizie dalla rete : Giroud Sanchez

... ci vuole Bakayoko - Kessie - Bennancer, in avanti, Messias -- Leao, ma Diaz va inserito a ... Intanto dal Web arriva l'indicazione social! Renatoe Botman, like da Milan?...Da Inter - Roma 2 - 0 a Juventus - Sassuolo 2 - 1, passando per Milan - Lazio 4 - 0 e Atalanta - Fiorentina 2 - 3: ecco tutte le reti segnate nei quarti di finale di Coppa Italia.Dzeko-Sanchez per il 2-0 dei nerazzurri, amaro il ritorno “a casa” di Mourinho che apprezza gli applausi del pubblico nerazzurro ma esce dal campo con una sconfitta pesante e meritata. Leao e Giroud ...Corretto annullare il gol di Dumfries per fuorigioco di Perisic, tanti dubbi sull'inizio azione dell'1-1 del Milan per lo scontro tra Giroud e Sanchez. 3' - Theo Hernandez spedisce in terra Dumfries ...