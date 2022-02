Giornata mondiale pace: Cardinal Betori porta a Palazzo vecchio messaggio Papa Francesco (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori, consegna in Comune a Palazzo vecchio il messaggio di Papa Francesco L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 11 febbraio 2022) L'Arcivescovo di Firenze,e Giuseppe, consegna in Comune aildiL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

vaticannews_it : #10febbraio #PapaFrancesco videomessaggio al @VaticanIHD per la #GiornataMondialeMalato: fraternità, antidoto al vi… - Radio3tweet : Gitanjali Rao che ha inventato un dispositivo per rilevare l’inquinamento da piombo in acqua, e Cathy O'Neil che ha… - vaticannews_it : #11febbraio @CardinalTurkson ha celebrato a San Pietro la Messa per la #GiornatadelMalato: l'essere misericordiosi… - ele_44 : RT @Signorasinasce: Oggi è la Giornata mondiale delle donne nella scienza: praticamente la giornata di @LiciaRonzulli ???????? - vediamocitv2000 : RT @incamminotv2000: Il #sinodo in corsia: nella Giornata mondiale dei malati l'ospedale dei @camilliani_it di Casoria inizia il #camminosi… -