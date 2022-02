Giornata Mondiale del Malato, FAVO e UNIAMO firmano intesa (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio 2022 – In occasione della XXX Giornata Mondiale del Malato è stato firmato il protocollo di intesa fra FAVO – Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e UNIAMO – Federazione Italiana Malattie Rare. Il protocollo nasce in linea con quanto previsto nella Rare Cancer Agenda 2030 della Joint Action on Rare Cancers, a cui hanno attivamente partecipato le rispettive associazioni europee di riferimento (ECPC per FAVO ed Eurordis per UNIAMO) e per vigilare sull’attuazione della Legge 175 “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”, che comprende anche i tumori rari. ù La firma dell’accordo è il punto di arrivo di un percorso di stretta ... Leggi su zon (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 febbraio 2022 – In occasione della XXXdelè stato firmato il protocollo difra– Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia e– Federazione Italiana Malattie Rare. Il protocollo nasce in linea con quanto previsto nella Rare Cancer Agenda 2030 della Joint Action on Rare Cancers, a cui hanno attivamente partecipato le rispettive associazioni europee di riferimento (ECPC pered Eurordis per) e per vigilare sull’attuazione della Legge 175 “Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani”, che comprende anche i tumori rari. ù La firma dell’accordo è il punto di arrivo di un percorso di stretta ...

