Giornata Internazionale Donne e Ragazze nella Scienza: 1 italiano su 2 pensa che abbiano limiti sul lavoro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Per gli italiani le Donne hanno dei limiti quando si parla di accesso alle professioni e al mondo del lavoro. Colpa della loro scarsa forza, resistenza e capacità fisica (46.9% - e lo pensano anche leDonne: 43%) o del loro carattere (27.9%). Tanto che una donna su quattro crede che carriera lavorativa, leadership politica, guadagno da lavoro siano "naturalmente" a maggiore appannaggio degli uomini. Ecco perché la parità di genere - ovvero la "condizione nella quale Donne e uomini ricevono pari trattamenti, con uguale facilità di accesso a risorse e opportunità, indipendentemente dal loro genere sessuale" - è ancora un miraggio per la metà degli italiani (49,8%), non solo sul lavoro. Sono alcuni dei dati emersi dall'indagine Inclusion ...

