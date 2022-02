Ginnastica artistica, Vanessa Ferrari rinuncia alla Serie A: gestire il fisico e pensare alle Olimpiadi 2024 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Vanessa Ferrari ha coronato uno dei grandi sogni della sua gloriosa carriera sportiva, conquistando la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La rincorsa verso l’alloro a cinque cerchi si è concretizzata la scorsa estate, al termine di un lunghissimo cammino condizionato da infortuni e ostacoli di vario tipo. La Farfalla di Orzinovi è salita sul secondo gradino del podio dopo le amare delusioni legate ai quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, ma non ha nascosto un pizzico di amarezza per non essere riuscita a fare risuonare l’Inno di Mameli. La ginnasta bresciana si è già rivista in palestra e l’intento sarebbe quello di puntare alle Olimpiadi di Parigi 2024: sono ormai distanti soltanto un paio di anni e ci sono tutte le ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)ha coronato uno dei grandi sogni della sua gloriosa carriera sportiva, conquistando la medaglia d’argento al corpo liberodi Tokyo 2020. La rincorsa verso l’alloro a cinque cerchi si è concretizzata la scorsa estate, al termine di un lunghissimo cammino condizionato da infortuni e ostacoli di vario tipo. La Farfdi Orzinovi è salita sul secondo gradino del podio dopo le amare delusioni legate ai quarti posti di Londra 2012 e Rio 2016, ma non ha nascosto un pizzico di amarezza per non essere riuscita a fare risuonare l’Inno di Mameli. La ginnasta bresciana si è già rivista in palestra e l’intento sarebbe quello di puntaredi Parigi: sono ormai distanti soltanto un paio di anni e ci sono tutte le ...

