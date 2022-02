Giappone, banca centrale annuncia acquisto emergenza bond (Di venerdì 11 febbraio 2022) La banca del Giappone (BoJ) oggi ha voluto smentire le voci che la volevano orientata a un cambio rispetto alla politica monetaria ultra - espansiva che caratterizza la gestione del governarore ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ladel(BoJ) oggi ha voluto smentire le voci che la volevano orientata a un cambio rispetto alla politica monetaria ultra - espansiva che caratterizza la gestione del governarore ...

Ultime Notizie dalla rete : Giappone banca Giappone, banca centrale annuncia acquisto emergenza bond La Banca del Giappone (BoJ) oggi ha voluto smentire le voci che la volevano orientata a un cambio rispetto alla politica monetaria ultra - espansiva che caratterizza la gestione del governarore Haruhiko ...

Agenda dell'11 febbraio 2022 ...del Governatore della Banca d'Italia (fino a sabato 12/02/2022) Banca d'Italia - Turismo internazionale dell'Italia IEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio Borsa : Giappone - ...

Giappone. Banca del Giappone, primo acquisto di titoli JGB in tre anni (DIRE) Tokyo, 11 Feb. – La Banca del Giappone (BOJ) ha reso noto in un comunicato l’intenzione di acquistare titoli di stato giapponesi ad un rendimento fisso a 10 anni dello 0,25%, nel tentativo di ...

